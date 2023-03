J-6 pour l’Open des Brisants

Les inscriptions sont closes et cette 12ème édition de l’Open des Brisants bat encore des records cette année avec 600 joueurs inscrits, dont 120 jeunes de moins de 18 ans et 84 top joueurs étrangers de 21 nationalités différentes.Le top 20 mondial est toujours au rendez-vous, comme l’illustrent les infographies ci-dessous. Nos représentants réunionnais auront fort à faire pour aller bousculer la hiérarchie mondiale, mais avec le soutien du public tout est possible !