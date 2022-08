J-6 avant la rentrée scolaire : à la rencontre de nos nouvelles recrues dans les écoles de Saint-Paul

Atsems, garçons de cour, agents de la restauration… Plus d’une centaine de personnes prêtes pour cette nouvelle année scolaire 2022/2023. Souhaitant ainsi la bienvenue à ces nouvelles recrues, le maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, l’élu en charge du Projet Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, le pôle emploi et la MIO, ont tenu à être présents pour les accompagner dans leurs nouvelles missions et pour leur présenter leur nouveau cadre de travail.



Nouveau départ pour certains ou premier emploi pour d’autres en collectivité, tous s’engagent à donner le meilleur pour que nos marmay puissent s’épanouir et apprendre dans les meilleurs conditions pour cette nouvelle année. Pour Saint-Paul, terre apprenante et innovante, l’école est une priorité. Il est donc essentiel que tout le personnel qui gravite autour de l’éducation puisse se considérer comme un maillon fort dans les objectifs fixés par les projets de la mandature : Mieux Manger – Mieux Accueillir- Mieux Apprendre.