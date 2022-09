Communiqué J-5 avant le Grand Défi 2022 des Handicapables de La Réunion

Ce vendredi, la caravane accompagnant les "fantastiques" se lancera à l'assaut de la RN3 en fauteuils roulants. Objectif : rendre visibles celles et ceux qui, trop souvent, sont isolés. Par N.P - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 14:36

Le communiqué :



Ils étaient 4, ils seront 7,8,9 sur certains jours. Garçons et filles, très jeunes et moins jeunes.



Le compte à rebours est lancé ! Vendredi 23/09 la caravane accompagnant les "fantastiques" se lancera à l'assaut de la RN3 en fauteuils roulants, à la force de leurs bras et de leur mental, aidés dans les moments les plus durs par les "pousseurs et pousseuses". Plusieurs ravitaillements auront lieu et les bénévoles de l'Association, logistique, kinés, médecins, auront tout prévu pour les encourager.



Le but est de rendre visibles celles et ceux qui, trop souvent, sont isolé.é.s. Nous invitons toutes celles et ceux, valides et non valides, à retrouver la caravane vers 12h30, sur le parking de la grande surface, au rond point Balance, à Saint Pierre. Ainsi ils pourront nous accompagner jusqu'au Front de Mer. Instruments de percussions et sifflets sont les bienvenus.



L'arrivée aux jardins de la plage de St Pierre dimanche 25 prévue à 13h15 sera festive. Solidaires à notre cause, Bernard JORON, Carlo DE SACO, Samy WARO, Fabrice LEGROS, Danyèl WARO et Clarice MAILLOT accueilleront musicalement la caravane.