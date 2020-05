On a gagné! On a gagné !



Puisque qu'on a fait que parler de ça chaque jour , les yeux rivés sur le petit écran pour suivre attentivement le décompte du professeur Salomon avec le seul souci de s' assurer qu'on n' en faisait partie...et comme pour s' assurer, de se toucher et de boire un bon canon au cas où ça serait le dernier..

Ouf!

La Réunion quelque part à tiré bénéfice de ce confinement merdique, imposé par la loi plus que part la raison et le cœur.

Et comme le cœur n' y était pas, comme dans une relation amoureuse forcée ou non épanouie, chacun a usé de ses petites astuces pour tricher, et faire des infidélités à l' autre, à la loi en la circonstance.



A part le fou qui habite au-dessus de chez moi et qui chaque soir faisait un tam-tam, en l' honneur des soignants, l' opération boucan au balcon n' a pas eu un grand succès. Le noyau initiateur de cette intox, bobos ou zonards selon leur statut economico-social, a été très peu suivi par la population générale.



Bref!



Bilan établi de cette saison morbide, la Réunion s' en sort pas mal. Arrêtons d ' être complexé par rapport à ce qui se passe ailleurs.



"le nombre de décès totaux, toutes causes confondues, sur la période du 1er mars au 20 avril 2020 dans le département de La Réunion représente une sous mortalité de - 3 % par rapport à 2019,

source INSEE. Au niveau national le constat est fait d'une surmortalité de 27 %"."



Continuez cependant à être raisonnable et gardez vos distances..



Le verre n' est qu'à moitié plein..