Sport Réunion J-2 pour la 15ème édition de la Cimasalazienne La Cimasalazienne est une des courses les plus relevées de la Réunion et d'Europe. Cette année, l'épreuve du Challenge Montagne fête ses 15 bougies pour le plus grand bonheur des amoureux de trail et de Jean-Marie Daval, le chef d'orchestre de la manifestation. Qui succèdera à Wilfried Oulédi et Maud Combarieu sur cette épreuve de 53 kilomètres autour du Piton des Neiges ? Les paris sont lancés.

6h25 minutes pour le Bénédictin Wilfried Oulédi et 8h27 minutes pour Maud Combarieu. Ce sont ces chronos incroyables que plusieurs centaines de passionnés de courses de montagnes tenteront de battre pour cette édition 2009. Une édition qui, une fois encore, renouera avec les difficultés de cette "ballade" de 53 kilomètres. Une ballade qui n'est pas accessible à tous en raison du dénivelé cumulé par le Cap Anglais, le gîte Dufour, le Col du Taïbit ou encore les terribles remontées du contrefort du Gros-Morne et du Col des Boeufs.



Malgré l'absence de nos têtes d'affiches locales à l'Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), il va falloir compter avec de très sérieux concurrents parmi lesquels Eddy Mirtal, Thierry Chambry, Elisé Boyer, Dominique Eclapier ou, chez les femmes, Marcelle Puy et Maud Combarieu. Au total ils seront près de 500 à prendre le départ : " Cette année, nous avons une cinquantaine de femmes qui prendra le départ, ce qui est loin d'être négligeable lorsque l'on connaît la difficulté de cette course, une des plus difficiles de France et de la Réunion. Il ne faut pas oublier que sur les 53 kilomètres de parcours, il y 28,7 % de pente et des descentes très techniques... " explique l'organisateur, Jean-Marie Daval.



Gobelets uniques et pochettes à déchets



Cette année, plusieurs changements sont intervenus sur recommandations du Parc national. Ainsi, le premier point de ravitaillement du Gîte Dufour disparaît au profit de deux nouveaux check-points au Bloc et à Ilet-à-Vidot. Les coureurs retrouveront néanmoins les habituels ravitaillements au pied du Taïbit, à Marla, au Col des Boeufs avec soupe et café chauds, et à Grand-Sable.



Terminés les gobelets en plastiques et autres déchets produits. L'organisation a mis les petits plats dans les grands. Des gobelets uniques ainsi que des pochettes à déchets seront distribués à tous les participants et pourront être réutilisés par la suite.



Jean-Marie Daval est donc un homme heureux et il ne s'arrêtera certainement pas là puisqu'il organisera le Marathon de Diégo-Suarez le 27 septembre prochain à Madagascar.



Parcours de la 15ème Cimasalazienne : Salazie (Hell-Bourg) - Fôret de Terre-Plate - Cap Anglais - Gîte de la Caverne Dufour - Cilaos (Le Bloc) - Roche Merveilleuse GRR1 - RD 242 - Sentier Taïbit - Plateau des Trois Salazes - Col du Taïbit - Mafate (Marla) - Maison Laclos - Plaine des Tamarins - Col des Boeufs - Grand Sable - Ilet à Vidot - Thermes de Hell-Bourg - Arrivée au gymnase Ludovic Robert Lu 1109 fois





