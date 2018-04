Communiqué J-2 avant la course HOPE : près de 150 personnes mobilisées pour l'événement humanitaire La 4ème édition de la course HOPE aura lieu ce samedi. Voici le communiqué :

Le coup d’envoi de la 4e édition de la course HOPE sera donné ce samedi 28 avril au stade de Champ Fleuri.



Cette année, les organisateurs ont joué la carte de la nouveauté en proposant dès 9h30 une initiation à un cours de danse africaine au gymnase de Champ Fleuri. Suivra à 10h30 un cours de zumba toujours au même endroit. Tarif : 8 euros par activité.



A 14h, le public est attendu au stade Marc Nasseau de Champ Fleuri pour l’ouverture de la course et marche relais HOPE.



Le top départ sera donné dès 15h pour une course en sac ouverte aux enfants mais pas que. Les adultes ayant gardé leur âme d’enfant sont également les bienvenus. Tarif : 8 euros.



Suivra à 15h40 la course relais pour les jeunes de 3 à 18 ans. L’épreuve qui se déroulera par équipe de 3 personnes durera jusqu’à 16h40 Tarifs : 6 euros par personne. Possibilité de s’inscrire seul ou à plusieurs. La constitution des équipes se fera sur place.



A 17h, ça sera au tour des adultes de prendre le relais pour 1h30 de marche ou course. Pöur vous inscrire, vous pouvez le faire dans l’une de ces catégories : Féminines, Masculine et Mixtes.Tarif : 12 euros par personne.



Pour rappel, cette action humanitaire a pour objectif de soutenir les orphelins de Guinée ayant perdu leurs parents suite au virus Ebola dans la poursuite de leur scolarité.



Mise en place en 2015 en partenariat avec la mairie de Saint-Denis, l'ONG Plan International, le groupe Vindémia, le Cinépalmes de Sainte-Marie, le Lasergame, la Croix Blanche et la CILAM ( cette année), cette action a permis de soutenir plus de 300 orphelins en Guinée dans la poursuite de leurs études, notamment grâce à l’achat de fournitures scolaires et de denrées alimentaires.



Cette année, l’association HOPE qui porte le projet espère venir en aide aux orphelins de la ville de Guékédou située dans le sud de la Guinée. C’est en effet, dans cette région forestière que le patient zéro, un bébé de 2 ans a été identité en décembre 2013.



Pour participer à l’une des actions préposées en faveur des orphelins de Guinée ce samedi 28 avril à Champ Fleuri merci de nous contacter au : 06 93 20 81 72. Inscription possible sur place jusqu’à 15h.



N.P Lu 68 fois





Dans la même rubrique : < > St-André: Fermeture de sites sportifs et du parc du Colosse Route de Cilaos: Reprise des convois pour les véhicules >2,5 tonnes ce vendredi