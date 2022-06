J-1 avant les Fêtes de Juillet à Saint-Paul !On compte les heures !

Alé di partout !

Rendez-vous du 1er au 14 juillet au Parc Expobat et du 4 au 14 juillet au centre-ville de Saint-Paul.

Une pléiade d’artistes à découvrir ainsi que des animations, des manèges, des jeux et de nombreux lots à gagner ! Alon Alon !