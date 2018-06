J-1 avant le brevet !

L'Académie de La Réunion livre les chiffres du diplôme national du brevet pour cette session 2018. Les épreuves écrites du diplôme national du brevet, communes à tous les candidats, ont lieu jeudi 28 à partir de 10 heures et vendredi 29 juin 2018. 14 467 collégiens sont inscrits à la session 2018 (12 372 en série générale et 2095 en série professionnelle).



Des nouveautés cette années, le brevet sera composé de cinq épreuves notées sur 400 points

- Quatre épreuves écrites bien distinctes selon la discipline : français (100 points), mathématiques (100 points), histoire-géographie - enseignement moral et civique (50 points), sciences (50 points) ;



- Une épreuve orale sur un sujet étudié en histoire des arts ou autre soutenance de projet (100 points).



Les cinq épreuves comptent autant que le contrôle continu (400 points) qui permet d’évaluer le niveau de maîtrise des huit composantes du socle commun.



Les relevés de notes sont communiqués par le rectorat aux chefs d’établissement. Ces derniers les envoient à chaque candidat individuellement, à leur domicile, au plus tard le 11 juillet, selon un calendrier propre à chaque académie.



Le diplôme national du brevet (DNB) atteste les connaissances, les compétences et la culture acquises à la fin du collège. L’obtention du DNB ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure.