J-1 avant le Téléthon à Saint-Paul

Événement populaire unique par son ampleur, le Téléthon donne à l’association AFM-Téléthon les moyens de mener un combat contre les maladies rares, de soutenir la recherche et de découvrir des traitements innovants.



C’est la possibilité pour chacun d’aider, de faire bouger les choses, de devenir acteur de la recherche, de s’unir autour des malades et de leurs familles et de leur témoigner solidarité et soutien.



La Ville de Saint-Paul se mobilise en tant que partenaire solidaire et engagé dans ce combat citoyen en vous invitant à découvrir le stand d’information de l’association ce vendredi 4 décembre 2020 au marché forain du front de mer de 6 à 17 heures avec la présence de Davy Sicard, parrain cette année du Téléthon.



Tout sera indiqué : mission de l’association, avancées sur la recherche et la médecine notamment à La Réunion. L’occasion également de parler avec les bénévoles et de faire vos dons.