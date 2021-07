A la Une . Ivres, un père et son fils se battent, le sexagénaire entre la vie et la mort

Une bagarre a éclaté à Sainte-Suzanne mardi soir aux alentours de 20h mettant aux prises un père et son fils. Tout deux étaient fortement alcoolisés. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 17:49

Il est presque 20h30 lorsque, pour une raison inconnue, un père de 60 ans et son fils de 30 ans complètement ivres en viennent aux mains. Malmené, le père se défend et prend un couteau qu'il plante légèrement dans l'abdomen de son garçon. Fou de rage, le fils pète un câble et assène de très nombreux coup de poings à son paternel.



Les gendarmes sont appelés, interviennent rapidement et procèdent à la prise en charge du sexagénaire. Lorsqu'ils arrivent, la victime est consciente, son fils est interpellé puis placé en garde à vue et en cellule de dégrisement. L'état de la victime se dégrade et le sexagénaire perd rapidement conscience.



Transporté dans un premier temps au CHU de Bellepierre, l'homme sera ensuite déplacé en urgence au service neurologique du CHU de St-Pierre en raison d'un énorme traumatisme crânien. Selon nos informations, son pronostic vital est toujours engagé à cette heure.



