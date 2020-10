A la Une .. Ivre, un chauffard commet 8 infractions dont 4 délits en 30 minutes

Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 07:32

De nombreuses opérations de lutte contre l'insécurité routière ont été menées tout le week-end par les gendarmes sur l’ensemble des axes routiers de l'île. L'un des faits marquants a été relevé dimanche après-midi à Saint-Paul.



Ce jour-là, les gendarmes remarquent un automobiliste sans ceinture de sécurité, chemin Chevalier. Ils se rendent au niveau de l’usager et tentent de prendre contact avec celui-ci. Mais le contrevenant poursuit sa route, feignant ne pas les avoir vu.



"Cette situation ubuesque a duré près d’une trentaine de minutes, aux cours desquelles, le conducteurs a à plusieurs reprises commis de nombreuses infractions au code de la route, mettant en danger les autres usagers, qu’il croisait ou dépassait par la gauche ou la droite, à une vitesse de plus de 160 km/h", rapporte la gendarmerie. Finalement, le chauffard a fini par s’immobiliser dans un chemin de traverse sur le secteur de trois bassins, où il a été immédiatement interpellé et placé en garde en vue par les militaires de l’EDSR.



Huit infractions dont 4 délits lui sont reprochés : une récidive de conduite sans permis, une récidive de conduite sans assurance, une alcoolémie délictuelle (1,12 mg/l), une conduite sans ceinture de sécurité, un franchissement de ligne continue, un dépassement par la droite, une vitesse excessive et un refus d’obtempérer... Son véhicule placé en fourrière est destiné à la destruction.



De nombreuses autres infractions complètent le bilan. En effet, lors des 21 services réalisés, les gendarmes ont relevé 326 infractions dont 12 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 10 sous stupéfiants. 235 vitesses excessives ont également été constatées, dont 46 avec interception. Ont aussi été relevés quatre usages du téléphone au volant et 16 absence de ceinture ou casque, 11 conduites sans permis, et 12 défauts d'assurance. Trois personnes ont refuser t'obtempérer et été interpellées ou identifiées. Dix-sept permis ont été retirés.