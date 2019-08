Ivre, sans permis et sans assurance, il tente de frapper les gendarmes

Les gendarmes de Saint-Louis procèdent au contrôle d’un automobiliste qui zigzague sur la route ce mercredi soir. Âgé de 26 ans, l’homme au volant est clairement alcoolisé. Les gendarmes constatent alors que son permis est sous le coup d’une suspension et son véhicule n’est pas assuré, comme le raconte la presse écrite.



L’homme refuse alors de se soumettre au test d’alcoolémie tente même de frapper les gendarmes. Rapidement maitrisé par les militaires il a été placé en garde à vue et présenté devant le tribunal ce vendredi. Il écope de 8 mois de prison avec sursis et d’une amende de 100 euros. Son véhicule lui a été confisqué et il a desormai l’obligation de soigner son alcoolisme. L’individu a déjà plusieurs mentions à son casier pour des faits similaires.