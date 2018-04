Ivre, le patron de la BAC fonce sur ses collègues venus l'interpeller

Le 23 avril dernier, le patron de la BAC (brigade anti-criminalité) de Clichy-sous-Bois (Seine Saint-Denis), complètement saoul, a tenté de se soustraire à un contrôle de ses collègues policiers, semant la panique dans un paisible village de Seine-et-Marne.



Tout a commencé quand la police a reçu un appel d'une adolescente révélant qu'elle se trouvait en voiture avec son père, qui était venu la chercher complètement ivre.



Aussitôt, le commissariat prévient les patrouilles se trouvant dans le secteur, et l'une d'elles ne tarde pas effectivement à tomber nez-à-nez avec la voiture signalée qui se faisait effectivement remarquer par une conduite approximative et une vive allure.



A la vue de la voiture de police qui a enclenché sa sirène, au lieu de s'arrêter, il tente de la semer.



Après une course poursuite, les policiers réussissent enfin à bloquer le véhicule. Le chauffeur semble obtempérer. Mais quand les policiers mettent pied à terre pour l'interpeller, il enclenche la marche arrière et fonce sur eux. Les policiers l'évitent, mais le chauffard percute violemment la voiture de police avant de reprendre la route. Puis se ravise 100 mètres plus loin où il s'immobilise.



Cette fois, les policiers mettent le chauffeur en joue. Il refuse de s'allonger à terre, il est immédiatement menotté. Les fonctionnaires récupèrent la passagère en pleurs et en état de choc.



Le chauffard titube, refuse l'éthylotest. Selon la procédure, il n'est pas nécessaire aux agents de la force publique de constater techniquement l'alcoolémie, les signes manifestes d'ivresse – élocution pâteuse, yeux brillants – suffisent à caractériser ce délit.



L'homme a terminé sa soirée en cellule de dégrisement.



Le fautif, un homme de 48 ans, n'est pas n'importe qui : il s'agit ni plus ni moins que du patron de la brigade anti-criminalité (BAC) de Clichy-sous-Bois.



Il risque la révocation.