Ivre, le fils de Benjamin Netanyahu fait des révélations dangereuses pour son père

"Mec, tu me dois bien ça. Mon père a passé un super deal avec le tien, il s'est battu avec la Knesset [le parlement israélien] pour ça. Mon père vous a décroché un contrat de 20 milliards de dollars et tu peux pas m'avancer 400 shekels?", a-t-il lancé à son ami sans se douter qu'il était enregistré.



Ori Maïmon est le fils de Kobi Maïmon dont la société, Isramco, a effectivement bénéficié de l'exploitation d'un important gisement gazier découvert à l'époque par Israël dans les eaux égyptiennes.



Les avocats de Benjamin Netanyahu ont tout fait pour empêcher la diffusion de la bande mais l'enregistrement audio a fini par être diffusé sur la deuxième chaîne de télévision israélienne lundi dernier.



Ces propos tombent mal, car ils mettent en lumière les "relations qu'entretient la famille Netanyahu avec de riches patrons, alors que le Premier ministre israélien fait l'objet de deux enquêtes pour corruption", estime Guardian.



