Faits-divers Ivre, il violente sa femme enceinte puis s'enfuit en voiture, sans permis

Violences conjugales suivies d'une course-poursuite avec les gendarmes : l'homme, récidiviste, cumule les erreurs et se retrouve de nouveau en prison. Par B.A - Publié le Mardi 21 Juillet 2020 à 08:46 | Lu 568 fois

Le 17 juillet dernier, vers 11h, les gendarmes sont amenés à intervenir pour un cas de violences conjugales à la Plaine des Cafres. C'est le matin, mais Fabien R. est déjà ivre, il vient d'envoyer une canette à la tête de sa femme enceinte, de mettre un coup de tête à sa belle-soeur, tout en insultant tout le monde, enfants compris.



A l'arrivée des gendarmes, l'homme, suivi pour alcoolisme et sorti de prison en décembre dernier, part en trombe au volant de sa voiture, alors qu'il n'a ni permis ni assurance, rapporte la presse écrite. S'ensuit une course poursuite, les gendarmes utilisent les gros moyens pour arrêter la course folle et disposent des "stop-sticks", qui stoppent net la voiture. Fabien R. refuse le contrôle d'alcoolémie, qui, effectué un peu plus tard, s'avère positif.



Après une nuit en cellule de dégrisement, le taux d'alcool dans le sang du conjoint violent dépasse toujours la limite légale. Pour autant, hier, Fabien assurait que l'alcool n'est plus un problème pour lui. Le tribunal n'a pas été convaincu, d'autant que le casier de Fabien R. fait mention de 12 condamnations pour violences et vols. Le futur père est condamné à 15 mois avec mandat de dépôt, révocation de 6 mois de sursis, interdiction de conduire pendant 2 ans, confiscation de son véhicule et une amende de 200 euros.