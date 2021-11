A la Une . Ivre, il frappe son médecin pour se soigner

Un homme de 35 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de violence aggravés. Il lui est reproché d'avoir giflé un médecin dans son cabinet, à Sainte-Marie. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 16:14

Voila 10 ans maintenant que Didier A. en veut à son docteur. Il lui reproche d'être responsable du décès de sa mère. Depuis, il fait une fixation et, lorsqu'il boit, il ne peut s'empêcher de porter atteinte à son intégrité physique. Déjà condamné pour des violences sur le médecin pour lui avoir cassé des côtes, il avait écopé d'une peine de prison ferme ainsi qu'une partie de sursis assortie d'une interdiction de contact avec sa victime. Ayant des problèmes avec l'alcool, il avait également des obligations de soins.



Sorti de détention en 2020, il avait tenu plus d'un an sans boire et sans approcher la victime. Mais le 29 octobre dernier, après avoir consommer de l'alcool, il fait irruption dans le cabinet médical - il habite en face - et s'impose en salle de soins pour que le médecin lui prenne la tension. Pour ne pas aggraver les choses, le praticien s'exécute et le dirige vers la sortie. Alors qu'il allait sortir, Didier A. se retourne et assène une gifle au docteur puis s'en va. Le médecin porte plainte et l'agresseur se retrouve en garde à vue.



"Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est resté dans ma tête"



"Pourquoi tant de haine depuis 10 ans ?", demande simplement la victime à son bourreau lors de l'audience. "Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est resté dans ma tête", répond laconiquement le prévenu. "Il doit comprendre qu'il ne peut plus se comporter comme ça", tance la procureure après avoir repris les faits. Elle requiert la peine de 12 mois de prison dont 4 mois de sursis probatoire ainsi que la révocation des 6 mois de sursis précédents. Elle demande également un mandat de dépôt.



"Il est conscient que c'est l'alcool qui est le moteur de son problème. Il a bu une fois le 29 octobre et il a fait ça. Il sait quelles sont ses obligations. C'est évidement détestable, mais ça ne vaut pas 18 mois de prison", plaide la défense.



Avec 9 mentions au casier, Didier A. est condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis. Le tribunal révoque son sursis de 6 mois et décerne un mandat de dépôt. Il a été considéré que la récidive ainsi que la répétition des faits sur la même victime valait une peine lourde, plus que la gifle donnée. Il devra respecter des obligations de soins ainsi que des interdictions de contact et de paraitre au cabinet du docteur.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur