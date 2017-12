Ivre, il fonce dans une voiture à deux reprises

Il y a des chances que ce ne soit pas le seul à avoir pris le volant après quelques verres de trop en cette période de fêtes… Mais lui s’est fait prendre. Difficile de ne pas se faire remarquer avec des bourdes pareilles.



Samedi dernier, à 22h40, alors qu’une femme attend patiemment à un feu rouge, rue Félix Guyon à Saint-Denis, elle aperçoit une voiture dans son rétro qui s’approche à une allure inquiétante… Pas manqué, la Skoda lui fonce dedans. La victime, blessée aux cervicales, sort de sa voiture pour voir si le conducteur va bien. Mais l’homme âgé de 29 ans, saoul, tente de partir à pied. Il redémarre son véhicule et heurte de nouveau l’arrière de la même voiture...



Le Bénédictin a donc laissé assez de temps aux passants pour s’attrouper, l’empêchant ainsi de s’enfuir. Manque de bol aussi : l’accident s’est produit devant une antenne de police. C’est d’ailleurs à l’arrivée des forces de l’ordre qu’il vomit... A ce moment précis, les forces de l'ordre n'ont plus beaucoup de doute sur ce qui aurait pu provoquer l’accident. C'est confirmé quelques minutes plus tard : l'automobiliste présente un taux d'alcool de 1,07 mg/l d'air expiré.



Mais où allait-il comme ça ? Selon lui, il venait de Saint-André. S'étant arrêté à Carrefour Sainte-Clotilde pour acheter une bouteille de whisky pour Noël, il avait poursuivi sa route vers Saint-Denis pour faire d'autres courses. Mais la bouteille à ses côtés aurait été trop tentante...



Déjà connu pour proxénétisme



Si le conducteur est déjà connu de la justice, il n’a pas l’air bien méchant lors de sa comparution immédiate ce mardi devant le tribunal correctionnel et semble sincère lorsqu’il déclare être "désolé pour (son) comportement" et "fatigué de (se) retrouver là".



Escroquerie, vol, délit de fuite… Le casier de ce grand timide contient déjà six condamnations mais il n’a jamais été incarcéré. La dernière en date : une condamnation pour proxénétisme à 6 mois de prison ferme sans mandat de dépôt. En septembre dernier, il paraissait devant le tribunal en comparution immédiate pour proxénétisme. Après avoir reconnu faire prostituer sa copine et la mère de ses enfants depuis le mois d’août dans divers hôtels de Saint-Denis, il avait expliqué s’être prostitué également pour pouvoir payer leur loyer. Mais le tribunal n’y croit pas.



Malgré le rappel de son enfance difficile par son avocat, Me Mathieu Girard, à savoir son placement en famille d’accueil à l’âge de 4 ans à cause de violences de la part de son père, direction la prison pour le prévenu. Pas de peine aménageable cette fois-ci : 8 mois dont quatre ferme et la suspension de son permis pendant 10 mois.