Ivre, il coupe le bras de sa compagne au sabre

Les faits se sont déroulés le 1er janvier dans la commune de Saint-Benoit. Un homme de 42 ans s'en est pris violemment à sa compagne, lui infligeant des blessures et une ITT de 5 jours. Par Stéphane Pierrard - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 16:41

Le 1er janvier 2022, il est 21h30 lorsque l'on signale une dispute familiale à la gendarmerie de Saint-Benoit. C'est une voisine qui entend des bruits de dispute, d'abord en fin de d'après-midi, puis dans la soirée.



La victime expliquera que la dispute a démarré pour une histoire d'argent : le prévenu lui a réclamé 20 euros et lui a donné une gifle après une insulte qu'elle lui a faite. Il l'a bloquée dans le canapé, celle-ci s'est tapée la tête sur le mur terrasse. Elle a en outre reçu plusieurs gifles avant de prendre un rouleau de pâtisserie pour se défendre, lui mettant deux coups. Le prévenu a alors pris un sabre et lui a mis sous le cou avant de lui asséner un coup au bras, ce qui lui a valu 15 jours d'ITT. Terrifiée, elle s'est réfugiée chez la voisine qui l'a emmenée à l'hôpital.



La victime, lorsqu'elle est entendue, explique : "La situation va mal depuis quelque temps. Il consomme de plus en plus d'alcool, il devient alcoolique et fume du zamal. Quand il n'en a plus, il devient fou".



Le prévenu, quant à lui, déclare avoir aussi subi des violences : il a reçu des gifles et des griffures par le passé dont certains de ses camarades seraient témoins.



"C'est une relation empoisonnée. Elle aussi me rabaisse, me traite de merde de chien. Ça fait dix ans que je suis à La Réunion, que je n'ai eu aucun problème avec l'alcool, la justice ou une femme. Depuis que je suis ici, je ne me suis jamais fait connaitre de la police. Je ne suis pas quelqu'un de violent", explique le prévenu à la barre.



"Ce n'est pas un coup de défense avec le sabre. C'est un coup qui est porté avec suffisamment de force et de détermination pour que le muscle soit sectionné et l'os atteint. Il n'y a pas, dans ses antécédents judiciaires, de violences, mais il a des condamnations pour usage de stupéfiants qui remontent à dix ans. Je vous demande une peine de 3 ans assortie d'un mandat de dépôt, une interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraitre à son domicile pendant trois ans", requiert le parquet.



Pour la défense du prévenu, "il y a des condamnations qu'on a évoquées dans ce dossier. Ce sont des sanctions liées à des délits routiers et à la consommation de stupéfiants. Vous n'avez pas quelqu'un d'habituellement violent devant vous qui va chercher la bagarre. Aujourd'hui, malheureusement, sans minimiser les faits, c'est lié à un problème d'alcool. Je ne dis pas ça pour l'excuser mais il y a cette consommation d'alcool. Il veut partir, il veut retrouver sa famille en métropole. Je vous demande une partie avec sursis de probatoire".



Reconnu coupable par le tribunal, le prévenu est condamné à 30 mois d'emprisonnement assortis d'un mandat de dépôt, l'interdiction de contact et de paraitre au domicile de la victime et l'interdiction de détenir une arme pendant 3 ans.