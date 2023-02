A la Une . Ivre et sans permis, il se rend au commissariat pour signaler son accident

Le 29 janvier dernier à Saint-André, un homme percute un véhicule qui arrivait en sens inverse. S'il va de lui-même expliquer ce qu'il s'est passé au commissariat, la suite des événements est assez cocasse, même si cela n'enlève rien à la gravité des faits. Il comparait ce mercredi dans la cadre de la comparution immédiate. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 14:35

Pascal P. 38 ans, roule en zigzag et finit par provoquer un accident le 29 janvier dernier à Saint-André. Il percute un véhicule en stationnement. Foncièrement honnête, il va directement à la police pour se dénoncer et s'expliquer. Et là, c'est le drame. Il se balade au volant de sa voiture à 2,40 g/l d'alcool dans le sang. Pour ne rien gâcher, le brave homme roule sans permis depuis 2020 donc sans assurance. "J'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé, j'ai bu, j'étais saoul", explique-t-il au tribunal. Il a consommé une demi-bouteille de Bourbognac, du whisky et de la bière. Avec cinq mentions au casier pour des faits identiques, il comparait en récidive.



"Il a un problème de consommation excessive, c'est un danger public", réagit le parquet. "Cela représente un vrai souci d'ordre public", enfonce le procureur qui requiert une peine de 1 de prison dont 6 mois de sursis, la révocation d'un sursis de 6 mois ainsi que le maintien en détention. "Je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec le parquet. Il s'est rendu de lui-même pour signaler l'accident, je vous demande une peine moins sévère", répond la défense.



Le prévenu est finalement condamné à 10 mois de prison dont 6 mois avec sursis, la révocation de 6 mois de sursis et est maintenu en détention. Son véhicule est confisqué tandis que son permis est annulé et ensuite, il devra équiper son véhicule d'un dispositif anti-démarrage pour une période de 6 mois.



