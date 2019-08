A la Une .. Ivre et multirécidiviste, il percute un mur à 5 mètres de chez lui

Olivier H. 33 ans, a développé une sévère addiction au zamal. Le 27 août dernier, alors qu'il se trouve dans un état d'alcoolémie avancé, il décide de sortir de chez lui pour déplacer sa voiture qui est mal stationnée. Bien mal lui en a pris, il fait à peine 5 mètres qu'il percute le mur de la résidence SHLMR où il habite. Les gendarmes viennent et le contrôlent positif.



Après un rapide contrôle de ses états de service, les forces de l'ordre se rendent compte qu'il a une procédure en cours datant du 16 juin dernier, mais qu'il n'avait pas pu être localisé, faute d'adresse valide. Il est interpellé et placé en garde à vue. À la barre cet après-midi, il apparaît que si les faits sont simples, ils sont malheureusement répétitifs.



Malin, il donne deux adresses différentes aux forces de l'ordre



En effet le 16 juin, il est contrôlé à 6h du matin pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Laissé libre, il se fait contrôler à 15h et apparaît positif au dépistage salivaire. Malin, il donne deux adresses différentes aux forces de l'ordre. C'est donc logiquement qu'il est jugé en état de récidive pour l'intégrale de son oeuvre aujourd'hui.



Comme le rappelle la procureure, il a 10 mentions à son casier, dont une peine de 1 an de prison pour homicide involontaire, en ayant provoqué un accident sous l'empire d'un état alcoolique. "À chaque fois, ce sont des infractions routières. Il n'entend pas tous les avertissements qui lui sont donnés" conclut-elle. Elle requiert une peine de 8 mois de prison avec maintien en détention.



Le tribunal le déclare coupable et prononce une peine de 12 mois de prison, dont 6 avec sursis mise à l'épreuve, assortie du maintien en détention. Regis Labrousse Lu 199 fois





