Ivre, en excès de vitesse, téléphone à la main sur la RN1 en direction de St-Pierre

Les forces de police et gendarmerie étaient mobilisées ce week-end pour lutter contre l’insécurité routière.



Dans la nuit du jeudi 31 octobre au vendredi 1 novembre, annonçant Halloween, les unités de l'EDSR, ont mis en place de 21h00 à 1h00, plusieurs postes de contrôle routier. 11 infractions dont 5 alcoolémies, 2 conduites sous stupéfiants, 2 conduites sans permis de conduire, un défaut d'assurance et une non-mutation de carte grise ont été relevées. Sur le secteur de la compagnie de St-Pierre, les militaires du Tampon et de l’Etang-Salé ont relevé 8 infractions, dont 2 alcoolémies, 2 refus de stop et un usage du téléphone au volant. Par ailleurs, un usager de la route contrôlé sans permis, se trouvait également en état d'alcoolémie délictuelle, au volant d'un véhicule sans assurance ni contrôle technique.



Sur la journée du vendredi 1 novembre, les militaires ont constaté sur les 47 automobilistes contrôlés, 5 alcoolémies, une conduite sous stupéfiant, 2 usages du téléphone et 7 excès de vitesse dont un conducteur à 152 km/h pour 110 km/h. En plus de la vitesse, "il présentait un taux d'alcoolémie de 0.38 mg/l, le tout en téléphonant sur la RN1 en direction de St-Pierre".



Samedi de 15h00 à 19h00, les BMO de St-Paul, St-Benoit et de la Rivière St-Louis, ont reçu l'appui des effectifs et moyens de la compagnie de St- Pierre et enregistré 26 infractions graves génératrices d'accidents, dont 2 alcoolémies, 3 conduites sous stupéfiants, 8 excès de vitesse, 3 refus de priorité, 3 non-port de la ceinture de sécurité, 2 non-port de casque, un défaut de permis de conduire et 4 usages du téléphone.



Des opérations en retour de pique-nique et en fin de week-end ont également été menées. 17 infractions graves génératrices d'accidents ont été constatées, dont 9 alcoolémies, 1 conduite sous stupéfiant, 2 conduites sans permis, 1 dépassement dangereux, 2 non-port de ceinture de sécurité et 2 défauts d'assurance.



Coté police, 22 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été mises en place par 80 fonctionnaires . 133 infractions soit 13 délits ont été relevées. Dans le détail: 6 conduites sous l’empire d'un état alcoolique pour des taux compris entre 0,35 et 1,03 mg / l d'air expiré); 1 défaut d'assurance; 5 défauts de permis de conduire et un refus d'obtempérer. 120 autres diverses contraventions au code de la route ont également été constatées.