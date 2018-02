Courrier des lecteurs Itinéraire d’un militant malmené

En 1981, ne supportant pas l’arrivée aux affaires de François Mitterrand, et conformément à mes convictions, je m’engageais au RPR. J’y ai vécu, à la Réunion, mes meilleures années politiques. Oui, les années Debré. Nous avions un chef, un vrai ! Et nous avions des leaders à très forte personnalité. J’en cite quelques- uns, bien connus des militants : je cite : Mas, Bosviel, Manès, Gérard, Caillé et je ne les citerai pas tous, qu’ils m’en excusent . Des chefs, des vrais, que nous n’avons plus aujourd’hui. Et puis l’eau a coulé sous le pont du RPR devenu UMP. Les hommes ont changé, les intérêts ont émergé, les élus ont perdu de leur superbe.



L’UMP est devenu, à St Denis le RPV avec le résultat que l’on sait. Les permanences de l’UMP se sont vues vidées de leurs militants, faute d’animation , de projets et de leaders. C’est à ce moment que je décidais mon adhésion à Paris, puisque l’UMP Réunion était aux abonnés absents. Oui, je voulais continuer à militer malgré l’inertie locale. Et puis, chemin faisant, et passant devant la fédération de Bordeaux où mes filles étudiantes résidaient, je décidais d’adhérer à cette fédération vivante.



Et, à la Fédération de Gironde…il y a du mouvement, au contraire du funérarium de La Réunion. Les primaires se présentant, et Juppé étant le favori sur le papier, je votais Alain. Juppé est trop centriste à mon goût, mais s’il correspond à l’aspiration des français, moi, à la droite de la Droite, je m’inclinais dans l’intérêt de la victoire . La suite, vous la connaissez : Juppé out, Fillon que l’on n’avait pas vu venir, présent au second tour. Alors le militant que je suis a suivi l’intérêt du parti avec les conséquences que l’on sait. L’histoire, vous la connaissez : c’est l’effondrement des partis classiques. A la Réunion, la politique a toujours été faite d’alliances ou de désaccords au gré des intérêts perso, mais pas de la population. La guerre des chefs pour l’élection à la présidence du Département nous l’a bien démontré. Des amis politiques hier nous ont confirmé aujourd’hui leur hypocrisie : « Je t’aime ,moi non plus » ! Quel beau prétexte pour Didier Robert pour claquer la porte au LR de Michel Fontaine. Nos lecteurs ont bien compris que DR lorgnait vers Macron depuis un moment. Il lui manquait l’opportunité. Celui-ci ne l’a pas affirmé officiellement au moment où j’écris, mais ce n’est pas avec ses effectifs d’Objectifs Réunion qu’il va bouleverser le paysage politique de la réunion. Surtout si l’on sait que cet effectif est composé aussi, en majorité, de LR ex UMP.



Oui, Didier Robert m’a séduit, et je l’ai accompagné dans ses campagnes. Mon « objectif » était l’intérêt de la Réunion. J’ai trouvé qu’il y arrivait bien. Mais depuis son caca nerveux, et son adhésion probable à Macron, je ne le suis plus.



Cette bafouille se veut très synthétique.



Et pour obéir à mes idées , et pour satisfaire mes aspirations naturelles, Laurent Wauquiez is the right man à the right place. Alain NIVET





