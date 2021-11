Itinéraire d’un Champion nommé Donavan Grondin

Partir à 15 ans, quitter son île pour l’hexagone…

Donavan Grondin a aujourd’hui 21 ans et se souvient de cette année 2015 décisive où tout a commencé.

Ce jeune saint-leusien du quartier de l’Etang s’est toujours bien acclimaté aux changements. Cette faculté lui a permis d’exceller dès le plus jeune âge dans son club d’origine le RCX La Fontaine Saint-Leu puis au CCSL de Saint Louis avant de participer, avec le soutien de Sébastien Henriette, aux championnats de France cadets sur route qu’il remporte brillamment en métropole.

En route vers le succès Sur les conseils de son partenaire saint-leusien Loisibike, le voici propulsé au CREPS de Bourges pour intégrer l’élite française du cyclisme qui le prédestine à la compétition internationale.

Route, piste : deux disciplines où il se démarque. Mais la concurrence est rude au niveau national. En junior, Donavan décroche deux médailles d’argent aux championnats d’Europe dans deux catégories de cyclisme sur piste.

Son avenir ce sera bel et bien la piste ! Son éloignement le pousse à s’entraîner d’arrache pied, 7 jours sur 7. Son exemplarité lui vaut d’être engagé comme professionnel par la TEAM bretonne Arkéa-Samsic. Donavan devient breton d’adoption et s’entraîne d’ores été déjà aux côtés d’un certain Benjamin Thomas. Cette formation bretonne lui offre les meilleures conditions d’entrainement.

2021, l’année de la révélation au grand public Donavan devient médaillé d’argent et d’or aux championnats du monde Juniors avant son 1ER grand rendez vous avec l’Olympe. Les JO 2020 reportés à 2021 et c’est lors de l’Américaine, une course spectaculaire qu’il partage avec son ami Benjamin Thomas, qu’il décroche la médaille de bronze à Tokyo le 7 août 2021.

Sacré champion du monde de cyclisme sur piste au scratch à Roubaix le 20 octobre dernier, Donavan ambitionne maintenant de décrocher l’Or aux JO de Paris 2024. Donavan a fait broder au niveau de l’épaule sur sa tenue de course le drapeau de La Réunion pour rappeler son attachement à sa région.

Retour aux sources Notre champion a profité de ses vacances bien méritées et en famille pour aller à la rencontre des scolaires à La Chaloupe et à l’Etang, le quartier qui l’a vu grandir et se passionner pour le cyclisme.

Ses proches et en particulier sa famille, sa grand-mère, sa maman et son frère étaient présents pour assister à la cérémonie officielle de remise de médaille de la Ville organisée à son attention par le Maire le vendredi 19 novembre 2021 à l’Hôtel des postes.

Bruno Domen a salué ses performances et son exemplarité pour les futures générations de cyclistes Saint-leusiens. Donavan n’a pas manqué de remercier la municipalité pour ses « encouragements qui me vont droit au cœur ».

Un grand Merci à Donavan pour son humilité et sa grande disponibilité.