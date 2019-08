Italie : Le Français Simon Gautier retrouvé mort

Simon Gautier était parti le jeudi 8 août pour plusieurs jours de randonnée, seul dans le sud de l'Italie. Il avait appelé à l'aide le lendemain matin en expliquant s'être cassé les deux jambes en tombant d'une falaise.



Après plusieurs jours de recherches, le randonneur français de 27 ans a été retrouvé sans vie dans un ravin ce dimanche. Les opérations pour récupérer le corps ont démarré ce lundi matin, dans cette zone escarpée où les falaises plongent dans la mer.



Lors de son appel à l'aide, Simon Gautier n'avait pas pu indiquer où il se trouvait. "Au milieu de nulle part, sur la côte", avait-il alerté les secours. Son téléphone n'avait pas non plus pu être localisé. Une autopsie doit être effectuée, il sera question de déterminer si une mobilisation plus rapide et plus massive des secours aurait pu le sauver.