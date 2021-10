A la Une . Italie : La prison plutôt que son mariage

Un homme assigné à résidence a demandé à être envoyé en prison. Il ne supportait plus sa vie conjugale depuis qu’il devait rester chez lui. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 09:35

Les carabiniers de Guidonia Montecelio près de Rome n’en reviennent toujours pas. Dimanche 24 octobre, un Albanais de 30 ans s’est présenté avec une requête originale : il voulait être envoyé en prison.



L’homme, condamné pour des affaires liées à la drogue, était assigné à résidence. Il a expliqué aux gendarmes que sa vie était "devenue un enfer". "Je n’en peux plus, je veux aller en prison", a-t-il imploré. Un communiqué des carabiniers de Tivoli, une ville voisine, précise qu’il ne parvenait plus à faire face à la cohabitation forcée avec son épouse.



"Exaspéré par cette situation, il a préféré s'enfuir et se présenter spontanément aux carabiniers afin de demander à purger sa peine derrière les barreaux", précise le communiqué.



Pour son plus grand bonheur, le fait de se présenter au commissariat a constitué une violation de son assignation à résidence. Il a donc été interpellé et placé détention.



Si l’histoire prête à rire, il convient de respecter cet homme pour ce choix plutôt que d’avoir cédé à la violence dans une situation visiblement explosive.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur