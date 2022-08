A la Une . Islande : Un Réunionnais immortalise l’éruption du Fagradalsfjall

Le Réunionnais Christophe Georget s’est rendu en Islande pour filmer l’activité de "la montagne de la belle vallée". Par Nicolas Limbé - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 17:28



Très accessible à pied, le site du volcan a été aménagé à grands coups de pelleteuses. Le volcan en pleine activité peut être observé de très près, sans danger par les touristes et les curieux. Une heure trente de marche, c’est ce qu’il faut pour se rendre sur le site.



