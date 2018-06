Islamisme à Maurice: Nouveau mail de menaces, la Réunion cette fois-ci est visée

La semaine dernière, Zinfos avait été destinataire de trois mails envoyés depuis le Canada annonçant des attentats à l'ile Maurice ( Les intégristes menacent : "Maurice va endurer de la douleur et de la souffrance dans les prochains jours" Les intégristes mauriciens se font plus précis : Menaces d'attentat sur Le Caudan et Les intégristes mauriciens annoncent des attentats pour aujourd'hui ).Ces mails avaient également été envoyés à plusieurs personnalités mauriciennes (président de la République, ministres), ainsi qu'aux rédactions de certains journaux.Ce dimanche soir, à 20h12, nous avons reçu un nouveau mail rédigé en anglais, uniquement adressé à Zinfos. Et cette fois-ci, si Maurice est toujours désignée, les menaces se font plus précises pour la Réunion : "Maurice est maintenant un domaine de guerre déclaré. Les touristes en particulier des pays belligérants sont des cibles privilégiées. Nous avons un "morceau de France (sic.) À 30 minutes à notre portée. Il n'y a pas de sécurité à Maurice".Comme on le voit, la Réunion, "morceau de France" "à 30 minutes" de Maurice, est clairement désignée comme une cible potentielle.Il faut cependant relativiser et garder son calme.C'est la même adresse mail qui avait annoncé les attentats de la semaine dernière... attentats qui n'ont jamais eu lieu.Nous avons été partagés sur l'attitude à adopter. Fallait-il se taire et passer sous silence ces mails, au motif que ceux de la semaine dernière n'avaient pas été suivis d'effets? Ou fallait-il en faire état, informer nos lecteurs et les Réunionnais, en leur donnant toutes les informations et en leur rappelant qu'il pouvait également s'agir d'un mauvais canular?Nous avons choisi la seconde solution, même si nous sommes conscients qu'avec ces "fous de Dieu", tout est malheureusement possible... Même le pire !Pierrot Dupuy