Isère : un braqueur mortellement touché par les gendarmes

Un homme de 63 ans est décédé des suites de ses blessures ce vendredi dans le département de l’Isère. Les gendarmes ont fait usage de leur arme lorsqu’ils sont arrivés à hauteur de cette station-service située à Seyssinet-Pariset, peu après 17h.



La station-service faisait l’objet d’une tentative de vol à main armée. L’individu avait ouvert le feu en direction d’une caissière sans toutefois l’atteindre.



Les gendarmes sont intervenus rapidement sur les lieux et l'un d'eux a fait usage de son arme, blessant mortellement le braqueur.



Un témoin, interrogé par le quotidien régional Le Dauphiné libéré, raconte qu’il se trouvait à quelques dizaines de mètres de la station-service au moment des faits. C’est à ce moment-là qu’il a entendu au moins trois détonations. En s’approchant de la station, il a vu un homme allongé sur le dos, portant des traces de sang sur son t-shirt et qui avait une blessure à la mâchoire. Il semblait respirer et était tenu en respect par un gendarme. Le gendarme a ensuite éloigné l’arme qui se trouvait au sol à proximité du braqueur.



Le parquet de Grenoble a saisi la section de recherches de la gendarmerie de Grenoble concernant le vol avec arme et en parallèle, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale pour ce qui concerne l'usage des armes par le gendarme.