Culture Isabelle Maillot : "Vivre après avoir parlé de l'inceste"

Pourquoi m’a-t-il fait ça ? C’est la question que se pose encore Isabelle Maillot bien des années après l’agression incestueuse dont elle a été victime dans son enfance par son frère. Elle témoigne à visage découvert, dans son premier livre “Vivre”, de ce qu’elle a subi, des conséquences psychologiques désastreuses et dramatiques sur sa vie sentimentale et sexuelle, du parcours accompli pour faire reconnaître sa souffrance et pour la dépasser. Aujourd’hui, elle nous revient avec son deuxième ouvrage “Vivre après avoir parlé de l’inceste” pour aider du mieux qu’elle le peut les victimes de l’inceste, être à leur écoute et leur apporter de l’espoir. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 17:12 | Lu 158 fois



“Depuis des années, je pensais à écrire, je voulais m’extraire de ce poids lourd, de cette ombre qui planait sur ma famille. Si j’ai voulu raconter ma vie, c’est parce qu’elle a été marquée par l’inceste dont j’ai été victime enfant”.



Isabelle Maillot est née dans une famille nombreuse de 13 enfants dans une case en bois sous tôle. Des parents souvent absents, les enfants livrés à eux-mêmes la plupart du temps, c’était comme cela dans presque toutes les familles réunionnaises, l’éducation des petits se faisait par les plus grands.



Isabelle avait 4 ans quand son frère de 12 ans, censé la protéger, la viole. Un calvaire qui durera pendant deux longues années. Avec “Vivre”, elle a voulu se prouver qu’elle avait le courage de dévoiler la vérité, sa vérité sans fard ni artifice.



“Aujourd’hui , je peux baigner en pleine lumière à visage découvert. Au fil des années, j’ai développé mes capacités de résilience, cette faculté de rebondir pour surmonter des drames, et aussi j’ai appris à m’appuyer sur ce que peut apporter la psycho traumatologie, cette discipline est exercée par des spécialistes qui aident des gens ayant des troubles psychiques découlant d’événements traumatiques comme des abus sexuels, des violences, etc”.



Autant de maux avec lesquels elle a été forcée d’apprendre à composer, à se reconstruire. Son frère a reconnu les faits en 2016, 40 ans plus tard et il lui a demandé pardon. Isabelle lui pardonnera et son premier livre voit le jour l’année suivante. Un ouvrage qui lui a permis de se libérer, d’être soulagée. Aidée par une écrivaine, Isabelle raconte son enfer douloureux, ses souffrances.



“Vivre après avoir parlé de l’inceste!”, son deuxième ouvrage relate ces expériences, conçu comme un guide, un recueil d’initiatives ambitionnant de briser le silence de la honte.



