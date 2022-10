A la Une . Isabelle Descours est en route pour Miss Handi France

Élue Miss Handi Paca 2022, ​d’origine réunionnaise, Isabelle Descours est candidate à l’élection Miss Handi France. L’occasion pour elle de montrer que le handicap ne doit pas être une barrière à la réussite. Par SF - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 10:02

L’élection de Miss Handi France aura lieu le 13 mai 2023 à Troyes. Parmi les 12 candidates, Isabelle Descours, dont la mère est Saint-Andréenne. Handicapée à suite à un accident de voiture en 2009, celle qui a été élue Miss Handi Paca 2022 prend sa revanche sur la vie après une période douloureuse.



“J’ai eu un accident de voiture il y a 13 ans. J’étais seule au volant, j’ai percuté un platane et l’enfer a commencé pour moi”, raconte-t-elle. Isabelle passe alors 3 mois dans le coma. Désormais hémiplégique (paralysie affectant une partie du corps), elle passe alors une année de rééducation où elle réapprend à manger, à boire, à marcher, puis une année de dépression.



“Au bout de deux ans, je suis rentrée chez moi”, explique-t-elle. La force de caractère d'Isabelle est un atout pour se reconstruire :

“Je me débrouille pour construire ma vie autour de mon handicap. Je fais du vélo et de la natation, de l'équithérapie, ce qui m’a permis de remarcher sans canne”, explique-t-elle.



On se dit “Je ne suis pas belle, je suis handicapée. Moi je dis non.”



Contactée pour participer à l’élection de Miss Handi Paca, la jeune femme se lance sans trop y croire mais finit par décrocher la couronne.



“Je suis très fière, je me suis vraiment battue pendant 13 ans pour normaliser le handicap et c’est l’occasion d’aider les personnes comme moi. Quand on est handicapé, on se laisse aller. On se dit 'je ne suis pas belle, je suis handicapée'. Moi je dis non. Je prends soin de moi, je me maquille. C'est important de prendre soin de soi."



"On n’est pas que handicapé, on sait faire plein de choses et on est important. Je cuisine beaucoup, j’ai une petite fille et aujourd’hui en étant candidate à Miss Handi France, je peux montrer que le handicap n'empêche pas de réussir sa vie”, exprime la candidate à l'élection Miss Handi France.

"Fière de mes origines réunionnaises"



Fière de ses origines, la jeune femme qui vit à proximité d’Aix-en-Provence cultive cet amour pour l’île et peut compter sur le soutien de sa famille au quotidien.



“Je suis très fière de mes origines réunionnaises. On m’en parle beaucoup, une partie de ma famille vit toujours à Saint-André. Je cuisine moi-même mes rougails saucisses et caris poulet, même si je prends du temps à couper un oignon et que préparer des achards m’est difficile. Je tiens même une table d'hôte réunionnaise avec mon père. C’est une grande fierté. J’ai d’ailleurs été beaucoup aidée par ma famille réunionnaise, on est très famille à La Réunion."



Isabelle Descours représentera donc la région Paca mais aussi un peu La Réunion le 13 mai 2023 à Troyes.