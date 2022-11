A la Une . Irrigation, aménagement : Le nouveau plan de solidarité du Département pour Saint-Benoît dévoilé

Le président du Département de La Réunion a rencontré le maire de Saint-Benoît ce jeudi pour faire le bilan du premier Plan de solidarité territorial avec la commune et présenter le nouveau. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 16:36

Le maire de Saint-André a en premier lieu rappelé les difficultés rencontrées par les habitants de sa commune : "Notre population est en souffrance avec les taux précarité les plus élevés comme au niveau du chômage ou de la pauvreté, notamment chez les jeunes. Cette population a besoin d'une optique publique qui prend en compte leurs attentes."



Patrice Selly évoque l'une des questions les plus importantes sur sa commune : "L’Est a pris énormément du retard, le temps du rééquilibrage est venu. Et une question nous préoccupe particulièrement, celle de la ressource et qualité de l’eau."



La question de l'isolement des habitants des Hauts a aussi été abordée : "70% territoire de Saint-Benoît fait partie du Parc national. Un plan radier existe au Département mais il reste encore un peu de chemin à parcourir avec la déqualification de voiries départementales".

Le président du Département, Cyrille Melchior, insiste sur l'importance d'être au contact des citoyens : "La situation réunionnaise est préoccupante. Pour une large partie des concitoyens, les fins de mois sont difficiles. L'idée n'est pas de dire qu'on va tout régler, mais on va aller le plus loin possible."



"Je suis attentif à ce qui se passe dans toutes les communes de l’île notamment ici pour redresser situation budgétaire de la commune. En faisant preuve clairvoyance, Patrice Selly a su poser les bases du redressement dont nous pouvons voir les résultats", lance Cyrille Melchior au maire de Saint-Benoît.



Le nouveau Pacte de solidarité territorial prend en compte un plan écologique. "Vous avez la forêt Sainte-Marguerite et on veut aller plus loin en protection et valorisation des espèces endémiques." Le Département souhaite aussi voir le développement du tourisme rural contribuer à combler le retard de l'Est.



Les dispositifs du PST 2



PRODEO : Faciliter l'accès à l'eau dans les hauts. Une étude a été lancée mi-octobre. Les scénarios d'alimentation en eau brute seront étudiés et le programme des travaux devrait être connu au milieu de l'année 2023. Le secteur qui sera concerné à Saint-Benoît est le Chemin de Ceinture Piton Armand. Il s'étend sur 1.340 hectares et touchera plus de 400 propriétés agricoles.



Un projet d'aménagement et de valorisation de l'Espace naturel sensible de Sainte-Marguerite où se trouve une pépinière. Elle a été agrandie en 2022 afin d'améliorer la production en soutien au Plan 1 million d'arbres pour La Réunion mis en oeuvre par le Département. 15.000 plants seront produits chaque année. Le dispositif est financé par le conseil département à hauteur de plus de 200.000 euros. 4 emplois en CDI et 10 PEC seront déployés pour la gestion du site.



Une aide sera déployée pour permettre aux jeunes d'accéder plus facilement au permis de conduire. 44 Bénédictins pourront être aidés. La subvention totale est de 45.000 euros dont 36.000 euros financés par le Conseil Départemental et 9.000 euros pour le CCAS.





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur