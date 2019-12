Iris Mittenaere à La Réunion avec son nouveau compagnon

C'est en compagnie de Diego el Glaoui qu'Iris Mittenaere profite de La Réunion. Au programme survol de l'île et farniente au soleil. Miss Univers est également venue pour faire la promotion de son livre, "Toujours y croire" et mercredi dernier a fait une séance de dédicaces. Alors qu'elle était Miss France 2016, Iris avait déjà pu visiter notre île, qu'elle semble particulièrement apprécier.Très active sur Instagram, Iris Mittenaere en a bien entendu profiter pour faire la promotion de LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS