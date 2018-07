Iran : Un général accuse Israël de voler les nuages

L'Iran subit une grave sécheresse, un général iranien a trouvé le coupable : Israël volerait les nuages et la neige de la république islamiste. Le général Gholam Reza Jalali, commandant de la défense passive iranienne, a affirmé hier lundi 2 juillet que "le changement climatique en Iran est suspect".Le général s'appuierait sur des recherches scientifiques qui démontrent la présence de neige sur les sommets de plus de 2200 mètres partout dans la région, excepté en Iran. Il en conclut qu'Israël sabote le climat iranien, avec une technologie inconnue... "Israël et un autre pays de la région ont des équipes conjointes qui travaillent à faire en sorte que les nuages qui entrent dans le ciel iranien soient incapables de déverser la pluie. En plus de cela, nous faisons face à un phénomène de vols de nuages et de neige."