Iran : Malgré la répression du pouvoir réligieux, les manifestants plus déterminés que jamais

La situation reste tendue en Iran. Une semaine après le décès dans des circonstances troubles d'une jeune femme de 22 ans, Masha Amini, des milliers de manifestants continuent de défier le régime et la police des moeurs. Selon un dernier recensement effectué par l'ONG Iran Human Rights, 54 personnes ont déjà perdu la vie et plus de 700 personnes ont été arrêtées ce samedi. Téhéran avance de son côté une quarantaine de morts. Par NP - Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 à 16:08

Masha Amini avait perdu la vie trois jours après son arrestation pour "port de vêtements inapproprié" et non respect du strict code vestimentaire pour les femmes en République islamique d’Iran.



Son décès le 16 septembre dernier avait provoqué la colère de milliers d'Iraniennes et d'Iraniens, descendus dans la rue pour exprimer leur colère et marquer leur opposition sur la mainmise du pouvoir religieux sur la société. En signe de protestation, de nombreuses Iraniennes ont retiré leur voile ou foulard et ont repris pour certaines l'hymne révolutionnaire italien Bella ciao comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Pour rappel, il est interdit pour les femmes en Iran de sortir sans se couvrir les cheveux et le corps jusqu'en dessous des genoux.

The Iranian girl who sings the song "Bella Ciao" in Persian language to sympathize with the murder of #Mahsa_Amini. He wants freedom#Iran #IranProtests2022 #OpIran pic.twitter.com/PnjaqgwdEX

— لوک خوش شانس (@lucky_Lukhe) September 23, 2022



Les autorités nient de leur côté toute implication la mort de Masha Amini et ne semblent pas pour l'heure vouloir céder à leurs revendications. Le président iranien, l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi a même demandé aux forces de l'ordre d'agir fermement contre les manifestants.



De son côté, l'Union du peuple de l'Iran islamique, un mouvement formé par des proches de l'ancien président réformateur Mohammad Khatami, a exigé ce samedi dans un communiqué au régime de "préparer les éléments juridiques ouvrant la voie à l’annulation de la loi sur le hijab obligatoire" mais aussi à la fin de la police des moeurs.