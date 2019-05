Irai-je voter aux européennes ? Pas sûr ! ... ou alors pour Younouss Omarjee ?

Je ne suis pas contre une Union européenne.



Pas trop.



Mais je vomis cette Europe-là, actuelle. Celle qu'on nous fourre bien profond.



Une Europe au seul service des multinationales et de l'Allemagne ; cette Allemagne qui nous remet dans le cul ce que nous avions vomi en 1945. Et cependant, ils vivent mieux et nous, on bâille de faim.



« Mette encor la p'assez ! »



Ben non !!!!!!!!



Je suis contre une Europe supra-nationale qui gomme les différences entre les gens. Parce que j'aime les gens. Parce que je vous aime et vous le savez. Parce que nous ne sommes pas tous pareils et c'est ce qui fait tout le charme entre nous. Je suis pour une Europe des Nations qui respecte les différences. Comme je suis fou des différences entre ma peau café-au-lait de Yab et la peau de mes amis.



Là, on est loin du compte.



Le peuple français l'avait très bien compris, qui avait massivement rejeté le projet de Constitution européenne. Pourquoi ? Parce qu'une Constitution définit les droits et devoirs « fondamentaux » d'un peuple. Tout le reste en découle. Or, la soi-disant Constitution que l'on nous proposait n'était qu'un tissu de lois commerciales ultra-libérales où les échanges commerciaux tiennent toute la scène et les droits de l'humanité aucun.



Fort logiquement, les Français ont rejeté ce texte. Sarkozy, qui se foutait du vote français (il l'a dit à la télé), est passé par-dessus la tête du peuple soi-disant souverain et a fait voter le texte en Congrès (bravo, les godillots graissés du cul !) Un viol manifeste de la démocratie mais ça, tout le monde s'en fout.



Pour en revenir aux élections...



Voter pour qui ? Des clampins qui ne savent même pas parler ?



Pour un député européen, il y a 37 (oui, 37) lobbyistes chargés de vanter les mérites des multinationales et accessoirement graisser les bonne pattes... Vous savez que ce sont eux, en arrosant qui de droit, qui font passer les lois européennes ? Grâce à quoi Monsanto est toujours debout et ses poisons toujours aussi mortels.



Nos gouvernements, président et ministres, n'ont qu'une pâle apparence de pouvoir. Les ministres n'administrent plus rien. Nos minables présidents ne président plus qu'aux remises de médailles.



Alors... ???



Irai-je voter pour cette Europe de m... ?



Je retiens que M. Omarjee a fait voter l'interdiction de la pêche électrique.



Alors... Lui... Peut-être... ?



Jules Bénard