Investir dans l’immobilier : L’expertise d’Immobilier Neuf La Réunion

[Publireportage] Dans la jungle de l’immobilier dans notre île, pas toujours évident de s’y retrouver… Rencontre avec Jean-Michel Gaillard, conseiller spécialisé chez SECODIS - groupe expert dans l’ensemble des métiers du secteur pour un focus sur la loi Pinel Outre –Mer, un dispositif particulièrement attrayant qui prendra fin au 31 décembre 2021.



Pour investir dans l’immobilier et s’y retrouver, rien ne remplace l’expertise d’un spécialiste! « Avec la loi Pinel Outre-mer, l’acquéreur d’un bien neuf peut obtenir jusqu’à 32% de réduction d’impôt* », indique Jean-Michel Gaillard.



S’adresser à un professionnel tel immobilier Neuf La Réunion peut s’avérer très judicieux. « On offre à nos clients un accompagnement de A à Z », signale l’animateur.





L’expérience au service du client



Fort de 37 années d’expérience, le groupe propose en effet une gestion complète grâce à l’ensemble de ses filiales, regroupant toutes les compétences nécessaires au suivi du projet. Le tout avec une connaissance pointue du tissu local.



« On accompagne le client dans la sélection d’un programme, le financement (avec nos partenaires de crédit), la livraison du bien, la mise en location et même la déclaration fiscale », renseigne Jean-Michel Gaillard. De quoi maximiser les avantages tout en réduisant au strict minimum les tracas.

Un projet quasiment auto-financé



Contrairement aux idées reçues, cette opportunité ne s’adresse pas qu’aux contribuables à l’imposition élevée. Le dispositif s’avère en réalité intéressant pour « tous ceux qui paient plus de 2000 euros d’impôts », estime le conseiller clients.



Et nul besoin d’être en mesure d’effectuer un apport financier. « Pour 100 euros par mois, on peut déjà investir dans l’immobilier », le bien étant finalement financé en grande partie « par le trésor public et le loyer versé par le locataire ». Et donc quasiment auto-financé.



Une quarantaine de programmes immobiliers



Sur toute l’île, Immobilier Neuf La Réunion propose un large choix de 45 programmes immobiliers. Avec des prix au mètre carré allant de 2500 à 5000 euros, selon le secteur. « La demande locative très forte liée au manque de logements sur l’île assure au futur propriétaire de trouver immédiatement un locataire », fait au passage remarquer Jean-Michel Gaillard.



Le dispositif est d’ailleurs bien plus intéressant qu’en métropole, la réduction d’impôt sur le revenu pouvant atteindre 18.000 euros par an dans les DOM (contre 10.000 dans l’Hexagone).



« L’immobilier est une valeur refuge », incite-t-il les hésitants à se lancer. De quoi sécuriser son avenir pour l’aborder avec sérénité.



* Le nom respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales.



