Invention 100% péï : Le fourneau feu de bois sans fumée !

De la cuisine au feu de bois sans les contraintes du "boucanage" pour 50% de bois consommés. C'est la promesse faite par Dieudonné Payet, gérant de Clinox dont les ateliers sont situés à Bras-des-Chevrettes, qui a lancé un fourneau feu de bois sans fumée.



Le concept de ce fourneau d'un genre nouveau, imaginé en 2016 et déjà commercialisable au prix de 1 300 euros, est simple: contrairement à un feu de bois classique, le feu, alimenté avec du bois, est enfermé dans une chambre hermétique. Une fois le feu lancé, l'utilisateur n'a plus qu'à poser la marmite dans le trou situé au dessus du foyer. "Le gros avantage, c'est que l'enceinte de la marmite 'baigne' dans une température comprise entre 250 et 300° degrés", explique Dieudonné Payet.



Selon lui, la conception de ce fourneau permet son utilisation sur une terrasse en appartement. "À condition de mettre la cheminée à la bonne hauteur pour ne pas déranger son voisin, une personne peut utiliser ce fourneau sans problèmes", assure-t-il.