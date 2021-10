La grande Une Invasion de drapeaux rouges sur Twitter : Les explications

Des drapeaux rouges submergent les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Si l’émoticône n’est pas nouvelle, son utilisation n’a jamais été aussi importante. Mais quel est son sens ? Petite explication. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 18 Octobre 2021 à 14:34

Plus que jamais, vouloir suivre la mode du moment en 2021 est une démarche qui ne laisse aucun repos, puisqu’à l’ère des réseaux sociaux, chaque jour apporte sa dernière nouveauté. Entre le 10 et 13 octobre, la société Twitter a enregistré une nouvelle tendance : le drapeau rouge. En 3 jours, le GAFA a vu les abonnés utiliser le drapeau rouge plus de 1,5 million de fois, soit 21% d’augmentation.



Le drapeau rouge, ou "red flag" en anglais, a une signification très précise dans les pays anglo-saxons. Le drapeau rouge est un avertissement fait à une personne pour la prévenir d’un danger ou d'une situation à risque. Le sens a donc été légèrement détourné pour indiquer une situation ou quelque chose de problématique.



Cette mode du "red flag" vient à l’origine de Tik Tok où il cartonne depuis septembre. Ce symbole est utilisé par les internautes pour signifier ce qui les repousse chez un homme lors d’une discussion.





Et pour vous, c'est quoi un "red flag" chez un homme ou une femme ?



