Intoxication à la chair de tortue à Madagascar : 48 personnes malades et une enfant décédée

Une grave infection collective vient d'affecter des habitants du village côtier Diego-Suarez, au nord de la Grande île. Les victimes ne s'expliquaient pas les symptômes de nausées, céphalées et fortes douleurs abdominales jusqu'à ce qu'un médecin, en vacances dans la région, ne pose le diagnostic. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 09:22

Une campagne de sensibilisation est actuellement en cours à Madagascar afin de sensibiliser les habitants au danger de consommer de la chair de tortue ainsi que vingt-quatre espèces de poissons toxiques.



Ces espèces se nourrissent de novembre à mars d'algues qui infectent ceux qui en consomment la chair. Une famille et d'autres habitants ont été gravement intoxiqués par la chair d'une tortue capturée par un pêcheur septuagénaire croyant bien faire alors qu'il s'expose à des poursuites judiciaires.



Les premiers symptômes sont apparus le jeudi 13 janvier dernier, indique la presse malgache : nausées, céphalées, vomissements et diarrhées, sans que les concernés ne fassent le lien avec le chelonitoxisme : l'intoxication par l'ingestion d'animaux marins.



C'est un médecin qui se trouvait en vacances sur les lieux qui a effectué le diagnostic alors que le nombre de victimes ne cessait d'augmenter. Les malades, dont des nourrissons allaités par leur mère, ont été évacués par bateau. Cinq se trouvaient dans un état grave. Au total, ce sont près de cinquante personnes qui ont été touchées. Le décès d'une fillette de huit ans est déploré.