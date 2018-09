"Intolérant à la frustration", il répond que par la violence

Johan, jeune homme de 25 ans, ne supporte pas la pression. Il ne tolère pas que l'on puisse le contrarier. Entendez par là que sa compagne, Marie, ne peut en aucun cas lui faire de remarques négatives sans risquer de le voir devenir violent, voir très violent.



La nuit du 22 juillet dernier, alors qu'il sort de détention et qu'il est sous le coup d'une contrainte pénale d'interdiction d'entrer en contact avec Marie, il s'en prend physiquement à sa belle fille de 3 ans sous prétexte qu'elle n'arrête pas de pleurer. Des claques et un coup de savate plus tard, la mère finira par s'interposer, prenant au passage quelques coups. Elle ne déposera pas plainte cette foi-là, mais prend quand même une photo des marques de sa fille avec son portable.



Elle décide finalement d'aller se réfugier chez sa mère avec ses enfants



Le 20 août, rebelote. Suite à une dispute survenue la veille, Marie, à bout de nerf et apeurée, prend des cachets afin de se sentir mieux. Elle décide finalement d'aller se réfugier chez sa mère avec ses enfants. N'arrivant pas à la joindre, Johan appel sa belle-mère qui lui dit que Marie est chez elle. Il débarque brusquement et s'en prend violemment à Marie en lui mettant 4 claques au visage.



Hors de lui, il prend une chaise qu'il veut lancer sur sa belle mère mais se ravise et l'éclate au sol. "Allé crevé band moucate", leur crache-t-il au visage avant de partir. Cette fois, Marie dépose plainte et Johan est placé en garde à vue. Avec déjà 9 condamnations dont 7 pour violences, il est présenté en comparution immédiate par le parquet. Renvoyé à sa demande pour préparer sa defense le 24 août dernier, il était jugé ce matin au tribunal de Champ Fleuri.



"Ma toujours assumé"



S'il reconnaît presque tous les faits à l'exception du coup de savate sur la petite, "Ma toujours assumé", lance t-il à la cour, la procureure se dit très inquiète de cette relation toxique tout en soulignant que le prévenu, qu'elle semble bien connaître, minimise les faits. "Johan est quelqu'un qui va mal, il faut qu'il se soigne", rappelle-t-elle. Alors qu'elle insiste sur l'incapacité de Marie de se protéger et de protéger ses enfants, elle requiert une peine de 3 ans dont 1 an de sursis avec mise à l'épreuve, la révocation totale d'un précédent sursis de 8 mois, une obligation de soins, l'interdiction de contact avec la victime et le maintien en détention.



Maître Repars, s'il reconnaît que la faute est grave, souligne tout de même l'ambivalence de la victime qui entre en contact permanent avec son client, et ce, pendant sa détention provisoire. Selon lui, Johan est en dépression suicidaire. Afin de lui permettre un certain temps de réflexion, le président Karl, pour qui le prévenu est "intolérant à la frustration", déclare Johan coupable et lui délivre une peine totale de 32 mois de prison avec maintien en détention.