A la Une . Intimidations et vols à la gare routière de Saint-Louis

Trois jeunes majeurs ont été jugés ce lundi en comparution immédiate pour tentative de vol ou extorsion avec violences survenues jeudi dernier à la gare routière de Saint-Louis. Par PB - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 18:02

Ils ont usé d’intimidations et de violences pour parvenir à leurs fins. Ils s’en sont d’abord pris à un jeune en lui volant son téléphone sous la menace d’un couteau puis à un passager qui attendait son bus pour Cilaos et ont tenté de lui voler sa sacoche. Tous étaient ivres. A l’arrivée des gendarmes, l’un deux s’est également opposé violemment à son interpellation.



"A un moment donné, il va falloir grandir, prendre ses responsabilités, sinon ce sera comparution immédiate sur comparution immédiate", a tancé la procureure Coralie Sutra. Face aux casiers comprenant déjà une petite dizaine de mentions chacun, le ministère public fonde peu d’espoirs sur leurs chances de réinsertion. 18 mois de sursis avec maintien en détention ont été requis.



Une lecture du dossier que n'a pas partagé Me Frédéric Hoareau pour leur défense. "L’enfermement n’a pas prouvé son efficacité, au contraire", a souligné la robe noire. "6 mois au TAAF et 2 mois malades durant le trajet. Ça n’existe pas comme sanction mais ça aurait pu les aider", a tenté leur avocat en argumentant par l'absurde.



Le tribunal a suivi le parquet en condamnant deux d’entre-eux à 18 mois de prison avec révocation d’un précédent sursis, l’interdiction de paraître aux abords et à la gare routière de Saint-Louis et l'interdiction de porter une arme durant 3 ans. Le troisième a été relaxé des faits de tentative de vol aggravé, faute d’éléments.







Publicité Publicité