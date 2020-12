Interview (imaginaire?) d'un représentant de la Commission Européenne sur le marché des vaccins COVID

Citoyen ordinaire (co) : Y-a-t-il eu création d'un comité de négociation portant sur le marché des vaccins ?



Commission Européenne (CE) : Oui.



CO : Qui en fait parti ?



CE : C'est confidentiel !



CO : Qui a décidé que ça devait rester secret ?



CE : On ne sait pas !



CO : Il paraît qu'un des négociateurs dans ce comité a été le représentant en chef des labos pharmaceutiques à Bruxelles (richard bergstrom).



CE : Ah? Vous me l'apprenez !



CO : Est-ce vrai que vous allez donner en cadeau 2 milliards 150 millions à 4 labos (astrazeneca/ pfizer/ janssen/ csk-sanofi) pour seulement un droit de réservation et que ces 2 milliards,150 ne seront pas déduits du prix des vaccins ?



CE: Sans commentaire!



CO : Il semblerait que ce sont les labos qui vont fixer les prix variant de 1 euro, 5 à 14 euros.



CE : Heuuuu.....On espère que ces petits cadeaux vont,peut être, sensibiliser les industriels à faire un geste commercial sur les prix. Mais, ils ne sont pas obligés!



CO : La Commission Européenne ne contrôlerait pas les marges de ces industriels du médicament ?



CE : Je n'ai pas le droit de parler des détails des contrats signés.



CO : La commission Européenne est-elle consciente des risques qu'elle fait courir à ses citoyens en autorisant des vaccins conçus en moins d'1 an au lieu de 8 à 9 ans pour tous les autres vaccins.



CE: C'est de la mauvaise foi ! De toute façon, vous, les français, vous contestez tout et son contraire !



CO : Est-ce-que vous pouvez me confirmer que L'Europe ( enfin , nos impôts avec une perte de 9 milliards par an pour la France ) sera obligée de payer intégralement le milliard de doses dès l'autorisation de mise sur le marché avant leurs livraisons effectives ?



CE: Vous n'avez pas le droit de détenir ce genre d'information! C'est secret défense!

Vous pouvez être poursuivi devant les tribunaux. Je ne répondrais plus à vos questions malveillantes!



CO : Allez, soyez sympa ! Une petite dernière pour la route.



CE : Ok ! Juste pour montrer que L'Europe se préoccupe surtout de l'intérêt de ses citoyens.



CO : Merci pour eux! Est-ce vrai que ces 4 labos ont été exonérés de tout responsabilité en cas d'inefficacité de ces vaccins et surtout en cas d'effets secondaires ? Les victimes seraient uniquement indemnisées par les Etats (donc nos impôts )



CE : ------------------------------------------ silence de + 5 minutes (bouche ouverte, regard fixe, respiration ralentie,...)



CO : Je crois que le représentant de la Commission Européenne est tombé en état de sidération ....qui a nécéssité l'intervention du SAMU.



Un citoyen ordinaire pas si naïf