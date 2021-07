A la Une . Interview: Marcel Kouamenan, le pasteur businessman aux multiples casquettes

Son prêche au sein d'Extravagance, l'édification de l'église évangélique AME dont il est le leader, ses projets de développement économique pour La Réunion en partenariat avec les collectivités locales, Marcel Kouamenan, pasteur et homme d'affaires s'explique suite à notre article. Par Isabelle Serre - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 16:05





"C'est pour qu'elle tienne debout", confie le pasteur au sujet du mouvement religieux Extravagance où il a prêché pendant plus d'une heure dans les locaux de St-Pierre.



Ce dernier précise qu'il rencontrera bientôt "en privé" Bruno Picard "qu'il ne connait pas" .











La présence de Marcel Kouamenan à La Réunion a plusieurs buts: édifier l'église AME, créée en octobre 2020, dont il est le leader et qui tient un séminaire ce week-end dans le sud du département.



Mais aussi de représenter l'ODEC, l'Organisation des églises chrétiennes créée, selon lui, en mai 2021 afin d'encadrer les pasteurs des églises évangéliques, aider les éventuelles victimes (NDLR, dont les plaignants dans le cadre de l'enquête pour abus de faiblesse qui vise Extravagance) et aider les fidèles "perdus".

Selon nos informations, aucune des victimes n'a encore été contactée par l'évangéliste, disciple de l'Ivoirien Kacou Séverin.



Le maire de Cilaos, du Tampon, le député David Lorion, entre autres, l'ont reçu pour évoquer des projets de développement de leur commune avec l'aide des 250 financeurs dont se réclame l'homme d'affaires qui propose, à titre d'exemple, "d'installer un téléphérique à Cilaos" ou "d'utiliser des taxis drone" pour éviter la route au 400 virages.



L'apôtre quadragénaire a reçu la médaille de la ville du Tampon des mains d'André Thien Ah Koon en mai dernier. Le tout dans le cadre de Rceede, le Réseau des chambres des experts européens pour le développement économique. Un réseau qui se réclame d'être "un organe de "l'ONU" et pour lequel il nous a été difficile de trouver des exemples d'actions concrètes.

Seule une plaquette de quelques pages au contenu générique et peu spécifique nous a été remise.



Lors du séminaire en cours aujourd'hui et demain, Marcel Kouamenan indique qu'avec les indemnités qu'il a touchées après avoir été accusé à tort d'abus de faiblesse en 2009 par la justice guadeloupéenne, il a souhaité lancer ses propres médias. Il serait ainsi actuellement à la tête de six satellites, une société de médias et une chaîne de télé. Il est d'ailleurs télé-évangéliste au sein de médias chrétiens et notamment sur la chaine chrétienne francophone EMCI TV .