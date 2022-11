Communiqué Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie : Un maillon essentiel dans la lutte contre les VIF

En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, il est un métier que le Département, l’État, la justice et les forces de l’ordre ont souhaité mettre à l’honneur lors de la rencontre qui s’est déroulée la veille, au sein de la Maison Départementale du Port : l'Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie. Par NP - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 10:00

Chaque année, les tristes chiffres des violences conjugales et des féminicides viennent rappeler combien ce fléau est ancré dans la réalité des familles réunionnaises. Avec 7 plaintes déposées quotidiennement, 53 femmes décédées sous les coups d’un compagnon en 15 ans, La Réunion est en état d’urgence d’agir, de prévenir, de protéger, d’accompagner, de soutenir et de lutter sans relâche pour ces femmes et leurs enfants. Pour le Président du Département comme pour les représentants des services de l’Ét at et des associations présents ce 24 novembre, la pierre angulaire de ce combat à mener contre les VIF est le travail collectif qui s’accomplit chaque jour sur le territoire.



Cyrille Melchior a tenu à préciser "l’engagement constant et volontariste du Département, aux côtés de l’État pour tenter d’endiguer ce fléau. La lutte contre les Violences Intrafamiliales est une priorité de notre plan de mandature." La Collectivité a prévu un soutien accru aux acteurs de proximité de premier plan - associations, ISCG, professionnels de santé - en consacrant un budget de 1,2 million en 2022 (+24%).

Christine Torres, sous-préfète à la cohésion sociale, a rappelé "l’importance d’une prise en charge globale des victimes qui n’est rendue possible que par la mobilisation des nombreux acteurs institutionnels et associatifs du territoire qui interviennent à différents stades : l’accueil, l’écoute, la mise à l’abri, les soins, la prévention, la sensibilisation." L’État a, d’ailleurs, mis en place des référents VIF au sein des forces de l’ordre : 55 en gendarmerie et 8 en zone police nationale.



Un dispositif complété par l’intervention forte et très emblématique du Département caractérisée par le réseau des Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie. Écouter, analyser, informer, orienter, les ISCG sont une première étape vers l’aide sociale, un intermédiaire entre la victime et les forces de l’ordre. En 2021, 1657 femmes et 407 mineurs victimes de violences intra-familiales ont pu bénéficier de l’intervention des ISCG.



Pour Laurence Richand, intervenante sociale en gendarmerie sur la compagnie de Saint Paul, "les évolutions et la professionnalisation des acteurs qui se mobilisent autour de la prise en charge de la victime est importante sur ces 10 dernières années. Accueillir la parole des victimes, qualifier les infractions faites à l’intégrité des personnes, activer le réseau de prise charge… le métier de ISCG est un métier que l’on fait avec le cœur. Nous sommes un maillon et nous ne pouvons pas réaliser notre mission sans les forces de l’ordre, les professionnels de santé, les centres de planification familiale."



Pousser la porte d’un commissariat ou d’une gendarmerie est un acte difficile. Et Cyrille Melchior a tenu à rendre hommage "au professionnalisme, à l’humanisme et à la grande bienveillance de ces agents du Département qui font le maximum pour que cet acte de résilience soit entendu et pris en compte, afin que la résistance contre les violences puisse s’organiser et être mise en œuvre."



Isabelle Erudel, conseillère départementale, s’est associée aux propos du Président pour féliciter tout le travail mené par les ISCG. Pour l’élue départementale, l’engagement de terrain doit être soutenu par des actions de sensibilisation et d’éducation auprès des enfants, des collégiens.



La lutte contre les violences intra-familiales doit donc rester constante ; le Département et l’État entendent d’ailleurs poursuivre ce combat notamment en menant, dés décembre, une campagne de communication autour de l’accueil de la parole des victimes avec comme message : agir pour tout changer.