Intersyndicale de l’éducation : Appel à la mobilisation le 15 février devant le Rectorat

Lors de la mobilisation du 6/2 à St Denis, l'intersyndicale a été reçue par M. le Recteur, M. le Président de l'Université ainsi que M. le Vice-Président en charge de la formation et de la vie universitaire.



Nous tenions, à l'époque, à faire part de nos inquiétudes et nous étions à la recherche de l'ensemble des éléments concrets. Force est de constater que cet échange, n'a pas permis d'obtenir des réponses claires et assumées des différents interlocuteurs au sujet des réformes en cours, notamment de Parcoursup et de la sélection à l'Université.



Nous n'avons malheureusement pas obtenu de réponse sur l'allongement de la durée d'étude sans droit à bourse supplémentaire. Nous estimons qu'il n'est pas concevable de refuser à un jeune une inscription dans la filière de son choix. Nous opposons à l'instauration des modalités d'appréciations des candidatures fondées sur les études antérieures qui ne permettent plus aux jeunes de décider de leur filière et in fine de leur avenir. Nous sommes également soucieux de la situation des étudiants qui recevront la réponse "en attente" et qui seront tributaires des désistements pour pouvoir étudier.



Nous avons accueillis favorablement l'annonce de M. le Président de l'Université ce jour, lundi 12/2, concernant le report du vote du règlement d'admission lié à Parcoursup et initialement programmé le 20/02 à l'Université de La Réunion. Nous attendons avec impatience l'instauration des séances de travail en lien avec l'étude de ce règlement et le paramétrage de Parcoursup pour aboutir, nous l'espérons, à un réel consensus.



Nous appelons l'ensemble de la communauté (enseignants, enseignants chercheurs, étudiants et lycéens) à maintenir la mobilisation jusqu'à l'aboutissement des séances de travail avec l'Université.



Dans cet objectif, nous organisons le 13/2 à 17h en amphi Elie de la faculté des lettres une assemblée générale pour organiser la mobilisation le 15/2 à 10H devant le Rectorat, jour où le Sénat doit se prononcer sur le texte national à Paris.