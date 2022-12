Communiqué Interrogations de la CGPER sur l'introduction de dromadaires à La Réunion

La CGPER se questionne sur l'introduction de dromadaires sur notre île en faveur du zoo de l'Etang-Salé, indiquant que la sous-commission du CROPSAV ne s’est jamais prononcée sur une telle demande et indiquant que l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2022 n'a pas été respecté. Par N.P - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 06:46

Le communiqué :



Ci joint les interrogations de la CGPER sur l'introduction de dromadaires (ruminants) à la Réunion dans le même cargo des 54 chevaux.

Selon l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2022.

- Que l’ARIPIR n’a pas réceptionnée de demande d’introduction de ruminants conformément au cahier des charges sanitaire de la part du Zoo de l’étang Salé.

- Que le GDS (Groupement de Défense Sanitaire) n’a pas été informé de ce dossier

- Et que la sous commission du CROPSAV ne s’est jamais prononcé sur une telle demande.



En conséquence l’ARIPIR dans son intervention lors du dernier CROPSAV du 2 décembre dernier n’a pas fait mention de ce dossier.



Il est quand même étonnant que ces animaux ont été « autorisés » à entrer sur le territoire sans décision des instances locales.



Questions :

- Comment une entreprise a pu introduire des dromadaires (ruminants comme les bovins) sans que l’Arrêté Préfectoral soit respecter et appliquée?

- Comment ces 6 animaux ont pu passer la frontière à Gillot sans problème a priori sans respect du protocole sanitaire?

- Ou sont stocké les animaux actuellement sur la territoire ?



La profession s’interroge sur le fait que les procédures sanitaires et l’Arrêté Préfectoral n’ont pas été appliquées et nous demandons une réunion d’urgence avec les services de l'Etat pour faire le point là dessus.

Cordialement.



Jean Michel MOUTAMA

Président de la CGPER

Membre du CROPSAV