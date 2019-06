Interpol lance une traque mondiale pour lutter contre les crimes environnementaux

C'est une grande première mondiale, Interpol a lancé mardi 4 juin 2019 une traque mondiale afin de pourchasser sept hommes en fuite, responsables de crimes environnementaux. "Interpol en appelle à la communauté mondiale : ces individus doivent habiter quelque part, ils doivent voyager, se déplacer, socialiser", a déclaré Tim Morris, le directeur exécutif et numéro deux d’Interpol. "Quelqu’un sait où ils se trouvent et nous demandons au public de nous aider à les traduire en justice" comme le rapporte SudOuest.



C'est une opération rarissime de la part de l'organisation policière internationale qui d'habitude concerne surtout les pédophiles. Interpol promet de les multiplier à l'avenir. Les personnes recherchées sont les suivantes :



- Guo Qin Huang et Muk Nam Wong, recherchés par la Chine pour trafic d’espèces protégées



- Nicholas Mweri Jefwa et Samuel Bakari Jefwa, traqués par le Kenya pour trafic illégal de trophées de chasse et crime organisé,



- Ergest Memo et Taulant Memo, recherchés en Grèce pour exploitation illégale de bois



- Bhekumusa Mawillis Shiba, pourchassé pour crimes contre la faune par le Royaume d’Eswatini



Les informations concernants ces individus sont a envoyé à l'adresse suivante: fugitive@interpol.int.



Les sommes concernant les crimes environnementaux sont astronomiques. On parle d'un trafic générant entre 100 et 300 milliards de dollars par an.