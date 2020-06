A la Une . Interpellé pour vol à La Possession, il s'enfuit de garde à vue menottes aux poignets

Un jeune homme de 25 ans comparaissait mercredi 3 juin pour avoir commis des vols et dégradations sur des véhicules dans la commune de la Possession. Il devait également expliquer son évasion de la gendarmerie lors de sa garde à vue. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 12:05 | Lu 381 fois

Placé en détention provisoire dans l'attente de son audience, il avait demandé un renvoi pour préparer sa défense. C'est donc par visioconférence qu'il répondait de ses actes de vol, d'évasion et de détention de stupéfiants devant le tribunal. Il avait été interpellé dans la nuit du 19 au 20 mars dans une cage d'escalier, endormi dans un drap pour enfant, volé dans le coffre d'une voiture. Il se déclare sans domicile fixe.



Placé en garde à vue, il s'enfuit menottes aux poignets, avant de se rendre de son plein gré. Il est tout de même resté 10 jours dans la nature.



"J'ai cassé quelques voitures, après je me suis endormi dans la cage d'escalier avec les affaires volées. J'ai vu une opportunité, j'ai eu peur, je me suis enfui", explique-t-il à la présidente. "Il a 7 mentions à son casier, il prend la fuite alors qu'il est menotté ! Je vous demande une peine de 7 mois de prison plus une peine de 2 mois supplémentaires pour l'évasion avec maintien en détention", requiert la procureure de la République.



Pour la défense "tous les éléments sont reconnus par mon client. il s'est présenté spontanément à la gendarmerie suite à son évasion. Il cherchait un peu de confort".



Le prévenu est condamné à une peine de 6 mois de prison pour l'évasion et 8 mois de prison pour les faits. Il est maintenu en détention.



