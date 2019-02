Interpellé pour des cambriolages, un mineur tente de s'évader de sa garde à vue

Il était sans doute insatisfait du service... Un mineur déjà connu des services de justice a tenté de s'échapper de sa garde à vue et a outragé les gendarmes pendant son déferrement. C' est à Domenjod qu'il a fini son aventure.



C'est en fin de semaine dernière que le jeune individu avait été interpellé par la patrouille de nuit, après avoir été surpris en flagrant délit avec deux majeurs. Les trois compères venaient de commettre des cambriolages et dégradations de véhicules à Saint-Leu et Trois-Bassins.



Le trio a reconnu les faits et sera convoqué devant la justice.