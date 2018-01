Interpellé au volant de la voiture de luxe de son oncle à seulement 11 ans

Une scène insolite et peu commune s'est produite vendredi dans la Sarthe. La police, appelée par des passants, a pris en chasse une Audi A5.



Voyant les forces de l'ordre le poursuivre, le conducteur, pris de panique, lâche les pédales et s'encastre dans un fourgon de police, blessant légèrement un policier au passage.



Appréhendé après l'accident, le chauffard explique qu'il a emprunté le véhicule de son oncle pour aller faire une course. Seul problème mais de taille, il s'agit d'un enfant de 11 ans qui voulait "épater la galerie" !



L'enfant, connu des services de police, a été remis à sa famille et sera présenté devant le juge des enfants.